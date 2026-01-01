Временна забрана за пиене е готвене с вода от чешмите е издадена за град Брусарци, център на едноименната община и за село Одоровци в община Брусарци.

Общината раздава безплатно бутилирана вода. Това съобщи кметът Наташа Михайлова.

Причина за ограничението е наличие на колиформи, а също на бактерията ешерихия коли и на малки количества остатъчен хлор, открити при анализ на проби от водата от централното водоснабдяване в Брусарци и Одоровци в лаборатория на Регионалната здравна инспекция в Монтана.

От местната управа апелират забраната да се спазва, макар да няма промяна в цвета или вкуса на водата от чешмите в двете селища.

Община Брусарци е осигурила чиста вода за детски градини, училища, социални институции и администрации. За гражданите също са осигурени по 10 литра на ден. Водата се раздава на паркинга зад сградата на Община Брусарци, а екипи разнасят вода и по домовете.

"Общината благодари на гражданите за разбирането и търпението", уточни кметът.