Минус 8 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен.

Това съобщиха от Планинската спасителна служба и Метеорологичната станция.

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В Пампорово вече работят оръдията за изкуствен сняг, след като температурите паднаха в минусовия диапазон.

В Чепеларе термометрите сутринта показаха минус 7,2 градуса, според данни от Метеорологичната служба.

Температурната амплитуда между минималната и максималната стойност за Рожен след рязкото застудяване през последното денонощие е 18 градуса, при измерени 10 градуса дневна температура.