Главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разговаря с Росарио Васкез, началник на Граничния патрул на САЩ, по време на посещението му в България.

Срещата даде възможност за обсъждане на общите предизвикателства и обмен на опит в областта на граничната сигурност и управлението на границите, както и за очертаване на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между българските и американските структури за гранична сигурност.

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Двете страни изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството чрез съвместни инициативи, включително обучения и обмен на експерти на терен, за запознаване на място с опита в управлението на границите.

В рамките на визитата делегацията посети и ГКПП „Капитан Андреево“. Разговорите се фокусираха върху общите предизвикателства пред правоохранителните органи, граничната инфраструктура, капацитета за извършване на проверки и регионалната координация, като предоставиха възможност за пряк професионален обмен между службите, отговарящи за сигурността в сложна гранична среда и същевременно подпомагащи законното движение на хора и търговията.