Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание (НС) ще бъдат изслушвани от 2 до 6 ноември, реши правната комисия, която актуализира графика за изслушванията. Предложението беше на председателя Янка Тянкова от „Прогресивна България“. Първоначално крайната дата беше предвидена да е 4 ноември.

„На всеки кандидат се падат условно два часа за изслушване, от които до 30 минути са за представяне на концепция. Затова смятам, че за един ден не можем да изслушаме повече от трима-четирима“, аргументира се Тянкова.

Изслушват кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота на 2 ноември

Така, според одобрения от комисията актуализиран график, първият ден на изслушването е 2 ноември, понеделник, от 14:30 ч. Процедурата ще продължи във вторник – от сутринта, в 9:00 ч., защото не е пленарен ден. През следващите дни изслушванията ще започват от 14:30 ч., след края на пленарното заседание.

Правната комисия прие, че в дните на изслушванията последното изслушване ще започва в 18:30 ч. Кандидатите ще бъдат предварително уведомявани в кой ден и приблизително в колко часа ще трябва да се явят пред правната комисия.