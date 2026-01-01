Филмът „Спайдър-мен: Нов ден“ продължава впечатляващото си представяне в световния боксофис, докато „Одисея“ се превърна в най-печелившата продукция в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, съобщи Асошиейтед прес.

Новият филм за Спайдър-мен спечели 144,5 млн. долара в САЩ и Канада през втория си уикенд по кината. Само за десет дни от премиерата съвместната продукция на „Сони“ и „Марвел“ вече е натрупала 1,67 млрд. долара в световния боксофис.

В Северна Америка приходите достигат 655,1 млн. долара, а извън САЩ и Канада вече надхвърлят 1 млрд. долара.

Само седем дни бяха нужни на Спайдър-мен да оглави годината

На „Спайдър-мен: Нов ден“ бяха необходими едва седем дни, за да се превърне в най-печелившия филм на годината. Лентата измести досегашния лидер „Играта на играчките 5“, който е натрупал 1,07 млрд. долара в световен мащаб.

Досега нито една продукция на „Сони“ не беше преминавала границата от 100 млн. долара приходи през втория си уикенд в Северна Америка.

Филмът се доближи и до историческия рекорд за най-силен втори уикенд, който принадлежи на „Междузвездни войни: Силата се пробужда“. През 2015 г. продукцията спечели 149,2 млн. долара за същия период.

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„Одисея“ постави нов рекорд за Кристофър Нолан

Силен резултат отчита и „Одисея“ на Кристофър Нолан. Продукцията на „Юнивърсал пикчърс“ също премина границата от 1 млрд. долара приходи от продажба на билети.

През четвъртия си уикенд филмът добави още 31,5 млн. долара от прожекции в САЩ и Канада, с което общите му приходи в световен мащаб достигнаха 1,1 млрд. долара.

Така „Одисея“ вече е най-печелившият филм в кариерата на Нолан, изпреварвайки „Черният рицар: Възраждане“ с 1,08 млрд. долара и „Черният рицар“ с 1 млрд. долара. „Опенхаймер“ остана под тази граница с финални приходи от 975 млн. долара.

Рекорд и в IMAX салоните

Голяма част от успеха на „Одисея“ идва от прожекциите в IMAX. Филмът е спечелил 147,3 млн. долара в Северна Америка от широкоформатните екрани и вече е най-печелившото заглавие в САЩ и Канада в историята на компанията, отбелязва АП.

Приходите могат да продължат да растат, тъй като предстои премиерата на филма на още един ключов пазар – Китай.

Най-силната година за Холивуд след пандемията

Успехът на „Спайдър-мен: Нов ден“ и „Одисея“ допринася за най-доброто представяне на Холивуд в боксофиса след пандемията.

По данни на компанията за пазарни проучвания Rentrak продажбите на билети са с 18,5% над миналогодишните резултати.

Настоящата година се отличава и с рекорден брой филми, преминали границата от 1 млрд. долара приходи. Сред заглавията с подобно постижение са „Спайдър-мен: Нов ден“, „Одисея“, „Играта на играчките 5“, „Майкъл“ и „Супер Марио Галактика: Филмът“.

От Rentrak очакват общите приходи от киносалоните през летния сезон да достигнат 4 млрд. долара. След пандемията тази граница беше премината единствено през лятото на 2023 г., когато едновременният успех на „Барби“ и „Опенхаймер“ доведе до феномена „Барбенхаймер“.

Новите комедии останаха далеч зад лидерите

На фона на огромните приходи на водещите продукции две нови комедии дебютираха значително по-скромно.

Романтичната комедия One Night Only на режисьора Уил Глък, с участието на Моника Барбаро и Калъм Търнър, спечели 5,7 млн. долара при дебюта си. Бюджетът на продукцията е около 25 млн. долара.

Super Troopers 3 се нареди на четвърто място с 4 млн. долара приходи през премиерния си уикенд, а челната петица се допълва от „Играта на играчките 5“ с още 3,9 млн. долара.