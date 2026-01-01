Пред нашата камерата победителката в един от музикалните формати - Жаклин Таракчи се разкрива чисто и непринудено, споделяйки магията на музиката, житейските си уроци и любопитни подробности от своето ежедневие

Позната на широката публика още от дете с участието си в шоуто за таланти и бляскавия си триумф в деветия сезон на едно от музикалните риалитита под ръководството на DARA, Жаки връща лентата назад към състезанията. В разговора тя споделя какво се крие зад блясъка на телевизионните екрани, как се преборва с напрежението и какво е усещането да спечелиш сърцата на хиляди зрители. Особен акцент в разговора е поставен върху нейния звезден ментор – поп звездата DARA. Жаклин я описва не просто като треньор в предаването, а като истински приятел и вдъхновител, който я е насочвал и подкрепял безрезервно.

Разбира се, музиката остава основният център в живота на младата изпълнителка. Тя сподели за стремежа си да създава изкуство и за своите творчески планове.

В епизода се засяга и една от най-коментираните теми сред феновете на поп музиката – Евровизия. Жаки споделя виждането си за конкурса, готовността на българските артисти за такава международна сцена и какво би коствало представянето за артиста на този мащабен форум.

Освен с вокални данни, Жаклин впечатлява и с широкия си кръг от интереси. В епизода тя повдига завесата около своето академично развитие – в момента тя следва психология в университета. Жаки споделя как хуманитарната наука ѝ помага да разбира по-дълбоко както човешките взаимоотношения, така и собствените си емоции, дори и света на музиката.

Зрителите ще научат още много подробности за нейните любими пътувания и дестинациите, които са я променили, скритите ѝ хобита и начините, по които релаксира извън студиото и университетските аудитории, както и искрени признания за вътрешния ѝ свят, които дават заглавието на целия разговор.

Искате да научите още? Не пропускайте да изгледате целия епизод на The Voice Cast с Жаклин Таракчи в официалния YouTube канал и платформите на радио и телевизия The Voice, за да се потопите напълно в нейния завладяващ свят!