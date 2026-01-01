Оставиха в ареста мъжа, предизвикал катастрофа с патрулка в София и се укрил, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 3 август на кръстовището на бул. „Брюксел“ и ул. „Мими Балканска“, той е е шофирал кола, когато противозаконно пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения.

Обвиниха мъж, предизвикал катастрофа с патрулка, а след това се укрил

Той не се подчинил на подадените множество звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от полицейската кола. Обвиняемият продължил да управлява автомобила си с висока скорост, опитал се да изблъска полицейския автомобил, като впоследствие го засякъл и реализирал катастрофа.

След това той е побягнал и се укрил. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.