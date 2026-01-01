Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 30-годишен мъж, обвинен, че е попречил на полицейски служители да изпълнят служебните си задължения и е предизвикал пътнотранспортно произшествие с патрулен автомобил.

Според събраните до момента доказателства, на 3 август 2026 г. около 21:40 часа на кръстовището на бул. „Брюксел“ и ул. „Мими Балканска“ в София обвиняемият управлявал лек автомобил. По данни на прокуратурата той не се подчинил на многократно подадените звукови и светлинни сигнали за спиране от полицейски автомобил и продължил движението си с висока скорост.

Разследването сочи, че мъжът се е опитал да изблъска полицейския автомобил, след което го е засякъл и е предизвикал катастрофа с него. След произшествието е излязъл от автомобила си, побягнал е и се е укрил.

По случая е започнато разследване за престъпление от Наказателния кодекс, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването обвиняемият е бил задържан от полицейски служители.

От прокуратурата посочват, че мъжът е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа заради опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.