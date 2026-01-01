Пожар избухна на метри от първите къщи на хасковския квартал „Република“.

Огънят е пламнал около 11:00 часа в района на бившата „Ерозия“. На място са изпратени няколко екипа на пожарната, предава xnews.bg

Огнеборците са успели да потушат пламъците, които са обхванали сухи треви и отпадъци. Димът от пожара се е усещал дори в централната част на Хасково.

Причините за възникването на огъня тепърва се изясняват. Терeните край квартал „Република“ са известни с това, че се превръщат в огнища на пожари по няколко пъти годишно.

За следващите дни в Хасковска област е обявен екстремен риск от възникване на полски и горски пожари. Пожарникарите призовават за повишено внимание при извършването на земеделски дейности.

От пожарната напомнят да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито, особено при високите температури и сухото време.