Разследват два пътни инцидента с тежко пострадали в Софийско, съобщиха от полицията.

На 9 август е подаден сигнал за произшествие на бензиностанция при 43 км на автомагистрала "Хемус" - в посока София.

Моторист пострада при челен сблъсък с автомобил край Белоградчик

Автомобил е навлязъл в пространството между колонките за зареждане и последователно е ударил излязла от друга кола жена, паркирал за зареждане автомобил и бензиноколонка.

Пострадалата пешеходка е настанена в реанимация - с опасност за живота.

При друг случай - отново на 9 август е подаден сигнал за катастрофа с мотоциклетист на пътя за село Гуцал.

Водачът е настанен в реанимация - с опасност за живота.