Разследват два пътни инцидента с тежко пострадали в Софийско, съобщиха от полицията.
На 9 август е подаден сигнал за произшествие на бензиностанция при 43 км на автомагистрала "Хемус" - в посока София.
Моторист пострада при челен сблъсък с автомобил край Белоградчик
Автомобил е навлязъл в пространството между колонките за зареждане и последователно е ударил излязла от друга кола жена, паркирал за зареждане автомобил и бензиноколонка.
Пострадалата пешеходка е настанена в реанимация - с опасност за живота.
При друг случай - отново на 9 август е подаден сигнал за катастрофа с мотоциклетист на пътя за село Гуцал.
Водачът е настанен в реанимация - с опасност за живота.