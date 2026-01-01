Падналият в района на Кардам украински дрон не е боен и не е бил предназначен за нападение, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му България разполага с ограничен брой антидрон системи с ограничени възможности, а правителството работи за придобиването на нови системи за защита на границата и критични обекти.

„Става въпрос за украински дрон. Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове“, каза Демерджиев пред журналисти. Информацията, че апаратът е украински и не е предназначен за нападение, беше потвърдена и в публикации след изявлението на министъра.

Заради дрона край Кардам: Външният министър разговаря с украинския посланик

По случая вече се извършват експертизи, заяви министърът, без да навлиза в подробности за установеното до момента.

След инцидента МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки в района. По думите на Демерджиев са набелязани критични точки, на които защитата е била подсилена, а наличните антидрон системи са разположени така, че да се намали рискът от повторение на подобен случай.

На въпрос дали „Гранична полиция“ разполага с работеща антидрон система министърът посочи, че сегашните способности на държавата са недостатъчни.

„Моите амбиции, на Министерството на вътрешните работи, и амбициите на правителството са ние да имаме истински и много на брой антидрон системи. В момента ситуацията е много далече от тази. Има ограничени бройки с ограничени възможности. Това мога да ви кажа“, заяви Демерджиев.

Според него трайното решение е изграждането на значително по-широка система за противодействие на безпилотни летателни апарати, включително по държавната граница. „Не можем да наваксаме за три месеца няколко години бездействие“, каза министърът.

Дронът край Кардам е украински, остава въпросът кой го е насочил към България

Той заяви, че проблемът е идентифициран още от началото на мандата на правителството и се водят разговори с чуждестранни партньори и производители за придобиване на необходимата техника.

„Чисто технологично той не може да бъде решен за месец или два. Можеше да бъде решен обаче предходните три години. И трябваше да бъде решен предходните три години“, каза Демерджиев.

По думите му целта е през следващите месеци България да придобие ефективни системи, с които да бъдат защитени възможно най-много райони от страната, включително границите.

„Ще направим необходимото следващите месеци в България да има ефективни антидрон системи, с които да бъдат оборудвани възможно най-големи части от територията, в това число и българските граници“, заяви вътрешният министър.

След взрива на дрона край Кардам: Версиите, реакциите и отговорът на Украйна

Демерджиев посочи още, че по темата са водени разговори с американски партньори, с европейски институции и с ръководството на „Фронтекс“, като целта е да се намери възможно най-бърз механизъм за осигуряване на необходимите системи.

Дронът падна на българска територия сутринта на 8 август в района на община Генерал Тошево, близо до границата с Румъния. По първоначално обявената от властите информация безпилотният апарат е навлязъл от румънска посока и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия. Инцидентът е станал около 8:10 часа.

Шумът от дрона е бил регистриран от румънската „Гранична полиция“, а впоследствие български граничен полицейски наряд в района на Генерал Тошево е чул силен взрив. След сигнала районът е бил обезопасен и е започнало разследване на произхода и предназначението на апарата.