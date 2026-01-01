Публикациите показват как външният вид на Тръмп се превърна в обект на обсъждане онлайн, докато потребителите споделяха мемета, пише Vesti.bg.

Популярно в социалните мрежи меме за забележимо златната и плътна коса на президента Доналд Тръмп привлече вниманието в интернет след последната му поява пред публика в Лас Вегас, като потребителите в социалните мрежи споделят шеги, сравнения и генерирано от изкуствен интелект видео с новата му визия.

Потенциално новата прическа на Тръмп дебютира в „Ред Рок“ в Лас Вегас, Невада, в сряда, 5 август.

По време на речта си президентът говори за икономическите постижения на своята администрация, включително данъчни облекчения върху доходите от бакшиши, по-ниски цени на лекарствата с рецепта и „акаунтите на Тръмп“, както съобщава USA Today.

Въпреки това, докато Тръмп се фокусираше върху икономическите перспективи на страната, потребителите в социалните мрежи забелязаха по-блестящата му златна коса. Промяната във външния му вид предизвика множество мемета, че той носи перука.

Един потребител в социалните мрежи сподели меме за косата на Тръмп и написа: „Меметата за голямата коса на Тръмп официално излязоха извън контрол“.

Друг потребител похвали новата визия на Тръмп и написа: „Не ми пука какво казва кой да е. Това е доказателство, че президентът Тръмп старее в обратна посока. Косата му изглежда абсолютно страхотно днес“.

Друг профил в социалните мрежи сподели AI видео в X и написа: „Новият серум за коса на Тръмп“.

Публикациите показаха как външният вид на Тръмп се превърна в тема за дискусия онлайн, тъй като потребителите споделяха мемета, сравнения и реакции на по-гъстата му прическа след речта му в Лас Вегас.

I do NOT care what anyone says. This is proof that President Trump is aging in reverse. His hair looks absolutely amazing today ❤️ pic.twitter.com/UTqyLlWBs0 — MAGA Voice (@MAGAVoice) August 5, 2026

Племенницата на Доналд Тръмп, Мери Тръмп, сравни внезапно по-гъстата му прическа с елфа от „Рудолф, червеноносият елен“.

Тя каза също, че неотдавнашното внимание около косата му ѝ е напомнило за фиксацията, която нейният покоен баща, Фред Тръмп, е развил към косопада си, докато се е борил с деменция.

Говорейки в YouTube предаването на водещия от SiriusXM Дин Обейдула, Мери Тръмп заяви, че няма да коментира дали прическата на Тръмп изглежда добре, защото това не я вълнува.

Тя сподели, че основният ѝ извод е бил, че той изглежда като зъболекаря Хърми от „Рудолф, червеноносият елен“.

Мери Тръмп също така сравни фокуса на президента върху косата му с този на покойния ѝ баща Фред Тръмп. Тя каза, че Фред Тръмп е станал все по-притеснен от косопада си, след като му е била поставена диагноза Алцхаймер. Той също така е носил зле стоящо тупе и е боядисвал косата и мустаците си.