Дело по обжалването на присъдата на лидерката на консервативната френска партия "Национален сбор" Марин Льо Пен за присвояване на европейски средства започва днес в Апелативния съд в Париж, предаде ДПА.

На първа инстанция тя бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности. Освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро.

Заседанията ще продължат до 12 февруари.

Марин Льо Пен бе осъдена на 4 години затвор

Това е решаващ момент за известната политическа фигура, тъй като съдът ще определи дали Льо Пен ще може да се кандидатира за президент на Франция в изборите догодина, отбелязва ДПА.

Делото се отнася конкретно за предполагаемото фиктивно наемане на сътрудници на няколко френски евродепутати между 2004 и 2016 г.

Прокурори твърдят, че партията на Льо Пен е използвала средства, предоставени от Европейския парламент, за да заплаща на свои партийни членове вместо на сътрудници на евродепутати. Лидерката на "Национален сбор" отхвърля това твърдение.