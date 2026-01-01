Десетгодишно момиче се е удавило в басейн на хотел в Ахелой при игра за задържане на дъха под вода. Това съобщиха от Спешния център в Бургас.

Инцидентът е станал около 16:30 часа в хотел, където по това време е бил организиран детски лагер.

По информация на спешните медици на басейна е имало спасител, който не е забелязал признаци за възникнал проблем. Впоследствие при разговори с други деца от лагера се е разбрало, че те са се състезавали кой ще издържи най-дълго време под вода.

Момичето е от украински произход. Екипите на Спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Извършени са продължителни и интензивни реанимационни дейности. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен.

По случая се извършва проверка за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.