Екипи на всички отговорни институции работят на място в Струмяни за нормализиране на обстановката след силното наводнение, причинено от проливните валежи късно снощи. Това съобщи директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов на брифинг заедно с кмета на общината Емил Илиев.

Проливният дъжд е започнал около 23:00 часа, а първият сигнал за бедствието е подаден в 23:39 часа. Огнеборци са били насочени към Струмяни и село Илинденци, откъдето е дошла приливната вълна. Достъпът до населените места е бил сериозно затруднен заради огромни дървета, скална маса и наноси, довлечени от водата.

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Към момента няма данни за загинали или пострадали хора. Късно снощи обаче са били евакуирани седем души. Има щети по частни домове, а водата е отнесла седем автомобила. Има и разрушения по мостови съоръжения. Загинали са две кучета.

В района няма водоснабдяване и електроснабдяване, а железопътната линия е прекъсната. Всички пътни връзки към общинския център Струмяни и село Илинденци вече са отворени.

На място работят екипи на пожарната, доброволци, военни и горски служители. Те разчистват паднали дървета и отстраняват натрупаните наноси. Извозва се скалната маса и се режат дърветата, като според Джартов предстои много работа до пълното възстановяване на нормалния живот в района.

Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни. „Изменението на климата оказва своето влияние. Вчера вечерта колегите бяха на пожар, а след това и наводнението. Това са събития, към които ние трябва да се адаптираме“, коментира главен комисар Джартов.

Кметът на общината Емил Илиев посочи, че според него наводнението е свързано с последиците от унищожителните пожари в Пирин през миналото лято.