Прокуратурата се води разследване за блудство спрямо малолетно дете в община Струмяни, съобщиха от обвинението.



Извършват се действия по разследване по образувано досъдебно производство.

Оставиха в ареста мъж за блудство с непълнолетно момче в община Своге

На 24 август в имот в населено място на територията на община Струмяни, са извършени блудствени действия спрямо детето.

Разпитан е свидетел. В хода на разследването се извършват необходимите действия за изясняване на всички обстоятелства по случая, установяване на извършителя и събиране и проверка на относимите доказателства.