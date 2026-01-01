Полицай спипа шофьор с положителна проба за наркотици във Варна, съобщиха от полицията.

Униформеният от отдел „Криминална полиция“, прибирайки се от работа на 29 януари вечерта, е забелязал автомобил, който паркирал в близост до него.

Хванаха шофьор на товарен автомобил без книжка и с положителна проба за наркотици

От професионалния му поглед не убягнало неадекватното поведение на водача, който е бил в колата с детето си.

Служителят незабавно го спрял и повикал колегите си от „Пътна полиция“, за да му бъде направен тест за наркотици.

Тестът му е отчел положителна проба за кристали - амфетамин. Нарушителят - 37-годишен мъж е задържан и по случая се води разследване.