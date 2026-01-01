Британският вестник „Обзървър“ съобщи, че се очаква премиерът Киър Стармър да подаде оставка в понеделник и да представи график за оттеглянето си, въпреки че правителствен източник заяви, че той остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си, предаде Ройтерс.

Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

Според публикацията на „Обзървър“ Стармър обсъжда бъдещето си със съпругата си в правителствената резиденция „Чекърс“, а високопоставени представители на Лейбъристката партия очакват ясно изявление по темата още в понеделник.

Правителствен източник обаче заяви, че премиерът продължава да се концентрира върху управлението на страната и посочи неговите публични уверения, че възнамерява да остане на поста си.

В петък Стармър заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти.

Стармър изведе Лейбъристката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 г., но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали.

Според данни на Ройтерс повече от 100 депутати от Лейбъристката партия, или около една четвърт от парламентарната група, вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста.

Вестникът твърди, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му е трудно защитима след разговори с министри, съветници, дарители и профсъюзни лидери.

За най-вероятен негов наследник се смята 56-годишният Анди Бърнам, който изгради силни позиции в партията като кмет на Голям Манчестър и в петък спечели допълнителни парламентарни избори.

Бърнам засега не е отправил официално предизвикателство към Стармър, но след победата си обеща „нов път“ за страната. Негови съюзници вече призоваха настоящия премиер доброволно да предаде властта.

Сред потенциалните претенденти за лидерския пост е и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Допълнително напрежение внесе публикация на вестник „Таймс“, според която Бърнам възнамерява да освободи финансовия министър Рейчъл Рийвс, ако поеме премиерския пост, тъй като негови съветници смятат, че тя е твърде тясно свързана с непопулярните икономически политики на сегашното правителство. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация.