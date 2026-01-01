Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Парадът ще се проведе на 14 юли на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Румен Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители ще участват в понеделник в Париж в среща на Коалицията на желаещите да „засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия". По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за участие в събитията, организирани от Коалицията на желаещите.