Софийска районна прокуратура обвини 35-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20 април около 00,40 часа, обвиняемият е шофирал автомобил по ул. „Крум Попов“ в град София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5, на хиляда, а именно 2,33 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“. Обвиняемият е извършил деянието, след като е бил осъждан за идентично престъплението. Той отказал да даде проба за химически анализ.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор от 1 до 5 години и глоба от 1022,58 евро до 5112,92 евро.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.