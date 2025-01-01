Ароматът на печени чушки през есента може да увлече в романтика дори и тези, които не си падат по приготвянето на зимнина. Пухкавият червено-оранжево-жълт килим навява настроение за чаша чай, топло одеяло и горяща камина за едни, за други – спомен за приготвяните от баба лютеница, туршия и кисело зеле.

Извън романтичното преживяване, което връща в детството, слагането на зимнина съдържа в себе си и мъдростта на предишните поколения. Когато в аптеките не са продавани готови пробиотици, нашите предци са си ги набавяли чрез ... туршия.

Най-благоприятните за здравето туршии са тези, приготвени чрез естествена ферментация. Това означава, че зеленчуците се осоляват само с вода и сол, без добавяне на оцет, олио и без подлагане на термична обработка. Именно по време на този процес се образуват ценни ензими, които оказват благотворно влияние върху човешкия организъм. Така наречените „сурови“ туршии запазват витамините и полезните вещества на продуктите, за разлика от стерилизираната зимнина.

iStock photos/Getty images

Ферментиралите зеленчуци са естествен източник на пробиотици, които подпомагат работата на стомашно-чревния тракт и укрепват имунитета. Освен това съдържат повече витамини – особено витамин C и от групата B – както и антиоксиданти, които забавят процесите на стареене. Благодарение на електролитите в тях, туршиите спомагат за поддържане на водно-солевия баланс и могат да облекчат мускулните крампи. Добавянето на чесън пък ги превръща в естествено средство срещу настинки и вируси през студените месеци.

Ферментирането на зеленчуци е древен метод за съхранение на храна, използван още от първите цивилизации. Смята се, че именно този начин на консервиране е имал ключова роля за развитието на човечеството. Исторически е известно, че английските моряци са се предпазвали от скорбут благодарение на киселото зеле и киселите краставички, богати на витамин C.

Съвременни изследвания потвърждават, че редовната консумация на туршии има множество ползи – подпомага възстановяването при артрит, язва и други стомашни проблеми. Едно от най-ценните им качества е способността да ускоряват метаболизма. Ферментиралите ензими се усвояват лесно, подобряват храносмилането и поддържат здравословната функция на червата. Освен това дрождите, образувани при ферментацията, намаляват съдържанието на захари и улесняват преработката на храната. Млечно-киселите бактерии в туршиите предпазват от образуването на канцерогенни вещества в червата.

Според специалистите, в естествено ферментиралите зеленчуци се съдържат и полезни омега-3 мастни киселини. Те подобряват концентрацията, зрението и имунната защита на организма, а също така действат противовъзпалително. Благодарение на естествените пробиотици, туршиите стимулират перисталтиката и се борят с гъбични инфекции.

Много проучвания доказват, че домашните ферментирали зеленчуци съдържат дори повече витамини от пресните. Особено полезни са зимнините с чесън, които спомагат за превенция на простуди и грип през зимата.

iStock photos/Getty images

Не само зеленчуците, но и самата марината на туршията има благотворен ефект. Тя е богата на електролити, които поддържат водно-солевия баланс в тялото. Съдържащият се в нея калий предотвратява мускулни спазми след физическо натоварване, без да добавя излишни въглехидрати. При някои хора течността от туршия действа леко разхлабващо и може да подпомогне редуцирането на теглото.