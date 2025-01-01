Ограничават движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София на 5 ноември, от 8:00 ч. до 18:00 ч. в участъка от 99-и км до км 100 на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. Трафикът ще преминава в свободните ленти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причината е подмяна на ограничителни системи в средната разделителна ивица.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.