Проектобюджетът на Здравната каса за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро. Това каза за БТА Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК след извънредно заседание. Промяната в проекта на бюджет е заради очакваната промяна в размера на минималната работна заплата, което доведе и до изменение в бюджета на Касата. Тези 34 млн. евро се разпределени пропорционално в перата за здравноосигурителни плащания и в резерва на НЗОК, каза още Пенчев. Преди дни Надзорният съвет на НЗОК одобри проект на бюджет за 2026 г. в размер на 5,537 млрд. евро.

В проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. е създаден нов ред, който е изцяло за възнаграждения на персонала в лечебни заведения. Предвидени са 260 млн. евро, които са за осигуряване на минималния размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър). От следващата година те трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от средната работна заплата за страната. В тези средства са и за минималния размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт. От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1550 евро месечно или 125% от средната работна заплата.

Няма промяна в тази сума, не са поставени под риск тези средства, увери Пенчев. По думите му е усъвършенстван механизмът, по който тези 260 млн. евро ще бъдат разпределени към лечебните заведения. От тези пари 30 млн. евро ще бъдат използвани за второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването и за осигуряване на минимални възнаграждения на медицинския персонал. Останалите 230 млн. евро ще бъде разпределена с Националния рамков договор след преговори между Касата и Българския лекарски съюз.