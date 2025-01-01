С осъдителна присъда на първа съдебна инстанция приключи дело за жестоко убийство на 39-годишен мъж в град Гоце Делчев през лятото на 2023 година.

Подсъдимите по делото – 39-годишният извършител и 23-годишната му помощничка – бяха предадени на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Според прокуратурата, в края на юли 2023 година подсъдимият дошъл в Гоце Делчев, за да се срещне с помощничката си, с която имал напрегнати отношения. На 2 август той я накарал да изпрати съобщение на бившия ѝ приятел с покана за среща. Двамата решили да потърсят възмездие заради подозрения, че мъжът я злепоставя с публикации в интернет. Първоначално той отказал, но по-късно се съгласил да се срещнат.

Жената отвела подсъдимия на уговореното място, където той нападнал жертвата с нож и го ударил в шията, ранявайки сънната му артерия. Пострадалият опитал да избяга, но вследствие на кръвозагуба паднал на улицата и починал.

След убийството подсъдимите напуснали мястото и с автобус се върнали в София, където били задържани от полицията.

Съдът призна за виновен извършителя на убийството и го осъди на 20 години лишаване от свобода. Неговата помощничка бе осъдена на шест години лишаване от свобода.

Съдът отбеляза, че подсъдимият е имал десет предишни присъди за различни престъпления, като последното наказание е изтърпял през август 2022 година.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.