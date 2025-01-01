/ iStock

Жителите на седем крайгранични села в община Болярово (област Ямбол) са готови за протест и затваряне на пътя Елхово – Бургас. Причината е изключително лошото състояние на третокласния републикански път между селата Мамарчево и Странджа. Това заяви пред журналисти кметът на Болярово Христо Христов, след заседание на областния щаб за намаляване на риска при бедствия и готовността за зимни условия в Ямболско.

Най-критична е около 6 км отсечка между селата Воден и Малко Шарково. „За този път сме сигнализирали много пъти – и Областно пътно управление, и Агенция „Пътна инфраструктура“. От 2024 г. са сигналите, когато бяха и големите пожари на наша територия. Пътят е в много тежко състояние – дупка до дупка, а през зимата ще стане много по-лошо. Жител на село Воден ги беше преброил – 1283 дупки“, отбеляза кметът на община Болярово.

Местните жители дават срок до 15 ноември за спешен ремонт. В противен случай ще се стигне до пътна блокада, каза общинският съветник в Болярово Йордан Трифонов. „Пътят е трагичен, с дупки по 30 – 40 см дълбочина, при дъжд и снеговалеж не се виждат. Освен до аварии по автомобилите, може да се стигне до по-сериозно пътно-транспортно произшествие, дори с жертви. Това е и основен път по отношение на охрана на държавната граница, минават линейки, училищни автобуси“, посочи той.

Ремонтът на въпросния път е бил започнат, но машината на пътно-поддържащата фирма е била блъсната и повредена от лек автомобил. Това е и причината за забавянето на ремонта, обясни директорът на Областното пътно управление в Ямбол инж. Галин Костов. „Имам уверението на изпълнителя, че ако не може да бъде поправена преди зимния сезон, ще бъдат запълнени дупките със студена асфалтова смес“, каза още той. 

