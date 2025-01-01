Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последният доклад за Украйна на Европейската комисия показва, че Киев "се приближава уверено" към членството си в ЕС и е готов да отвори първите три преговорни глави, предаде Ройтерс.

"Очакваме решителни действия на ЕС, за да преодолеем всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа", написа украинският лидер в "Екс".

В доклада за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна и подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.

„На фона на предизвикателствата, породени от агресивната война на Русия, Украйна демонстрира своята ангажираност към пътя към ЕС, като напредва с ключови реформи. Ще бъде от съществено значение да се поддържа този темп и да се предотврати всякакъв риск от отстъпление, по-специално в борбата с корупцията“, заяви Кос, цитирана от АФП.