Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последният доклад за Украйна на Европейската комисия показва, че Киев "се приближава уверено" към членството си в ЕС и е готов да отвори първите три преговорни глави, предаде Ройтерс.
"Очакваме решителни действия на ЕС, за да преодолеем всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа", написа украинският лидер в "Екс".
🇺🇦🇪🇺 Zelensky: The European Commission’s Enlargement Package Report confirms: Ukraine is confidently moving toward EU membership and ready to open Clusters 1, 2, and 6.— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) November 4, 2025
I am grateful to every Ukrainian who works daily for our independence, for our state, and to everyone who… pic.twitter.com/52FnESqlVE
В доклада за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна и подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.
„На фона на предизвикателствата, породени от агресивната война на Русия, Украйна демонстрира своята ангажираност към пътя към ЕС, като напредва с ключови реформи. Ще бъде от съществено значение да се поддържа този темп и да се предотврати всякакъв риск от отстъпление, по-специално в борбата с корупцията“, заяви Кос, цитирана от АФП.