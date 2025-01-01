Решението за откриване на "преговорен клъстер“ за присъединяването на Молдова и Украйна към ЕС може да бъде взето "в най-близките дни или седмици“. Това съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на източници.
Според зточника, президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от "задънената улица“ по въпроса за присъединяването на двете източноевропейски страни към Европейския съюз.
Друг неназован дипломат изразява мнение, че не трябва да се бърза с откриването на "преговорна група“ за Молдова в навечерието на парламентарните избори в страната. "Ясно е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговорна платформа, но да се прави това заради наближаващите избори би било недалечновидно и в крайна сметка контрапродуктивно“, заявява той.
Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в малката Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отвръщат от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си.
Президентът на Молдова Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред критични парламентарни избори на 28 септември, на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.
"Има хора, които ще се опитат да ни заблудят. Те са опитвали и преди... Но молдовският народ знае какво е най-добро за него“, се очаква Санду да заяви в сряда на митинг по повод деня на независимостта на страната.
Следващите парламентарни избори в Молдова са насрочени за 28 септември 2025 г. По-рано изданието Politico съобщи, че някои страни от ЕС искат да ускорят процеса на присъединяване на републиката към общността, като по този начин подкрепят проевропейските партии на изборите.
Според зточника, президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от "задънената улица“ по въпроса за присъединяването на двете източноевропейски страни към Европейския съюз.
Друг неназован дипломат изразява мнение, че не трябва да се бърза с откриването на "преговорна група“ за Молдова в навечерието на парламентарните избори в страната. "Ясно е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговорна платформа, но да се прави това заради наближаващите избори би било недалечновидно и в крайна сметка контрапродуктивно“, заявява той.
Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в малката Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отвръщат от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си.
Президентът на Молдова Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред критични парламентарни избори на 28 септември, на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.
"Има хора, които ще се опитат да ни заблудят. Те са опитвали и преди... Но молдовският народ знае какво е най-добро за него“, се очаква Санду да заяви в сряда на митинг по повод деня на независимостта на страната.
Следващите парламентарни избори в Молдова са насрочени за 28 септември 2025 г. По-рано изданието Politico съобщи, че някои страни от ЕС искат да ускорят процеса на присъединяване на републиката към общността, като по този начин подкрепят проевропейските партии на изборите.