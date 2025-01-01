„Еврото е повече от валута – то е символ на доверие, сигурност и нашата европейска идентичност. България не просто въвежда еврото – ние се утвърждаваме като част от сърцето на Европа“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на среща с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Премиерът изрази увереност, че въпреки предизвикателствата във фискалната област, страната ще ги посрещне с реализъм и отговорност, така както България подхожда към европейските си ангажименти. В срещата участва и управителят на Българска народна банка Димитър Радев.

Премиерът: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Министър-председателят подчерта, че присъединяването на страната ни към еврозоната е едновременно отговорност и привилегия. „Отговорност, защото изисква дисциплина и предвидимост и привилегия, защото ни поставя в общност, която олицетворява стабилност, доверие и сигурност“, отбеляза Росен Желязков. Премиерът посочи, че правителството разглежда процеса на присъединяване като логична и историческа стъпка в развитието на страната и нейното пълноправно участие в европейските икономически и финансови структури.

По време на срещата бе отбелязано, че Българската народна банка и кабинетът работят в постоянна координация с Европейската централна банка и Европейската комисия. Банковият сектор на страната вече е интегриран в рамките на Единния надзорен механизъм, което гарантира висока степен на подготвеност и съгласуваност на процесите по въвеждането на еврото. Премиерът изтъкна пред Лагард, че водещ принцип за бюджета за 2026 г. е финансовата стабилност и предвидимостта на публичните финанси.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард бе категорична, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе значителни икономически ползи – по-ниски разходи за бизнеса, повече инвестиции и по-голяма финансова сигурност за страната.

Министър-председателят Желязков акцентира и върху значението на гражданското доверие и активната комуникация в процеса на присъединяване към еврозоната. Целта е българските граждани да възприемат еврото като инструмент на стабилност и нови възможности, а не като риск. В този контекст правителството и БНБ ще продължат информационната кампания и ще засилят мерките за потребителска защита в преходния период.

В заключение, министър-председателят и президентът на ЕЦБ потвърдиха взаимната готовност за тясно сътрудничество и подчертаха, че България е на финалната права към пълноправното си членство в еврозоната от 1 януари 2026 г.