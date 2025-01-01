Капитаните на двата отбора във Войната на племената - Томи и Лапунов, ще излязат на Арената за зрелищен елиминационен дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Лечителите и Феномените ще се противопоставят в решаващ сблъсък, след който един от тях ще напусне надпреварата за голямата награда от 100 000 лв. завинаги.

Междувременно в двете територии, Резиденцията и Изолатора, разделенията между съплеменниците ще продължат. Безстрашната Ръждавичка ще продължи да диктува ходовете на двете нови попълнения при Сините - Николета и Радостина, докато при Зелените стратегът д-р Пекин ще предприеме поредна стъпка напред към задържането на властта в свои ръце.

За кого приключението в Дивия ще приключи и кое племе ще загуби ключов играч преди предстоящите номинационни съревнования?

