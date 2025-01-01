Забавният Дино и духовитият Дечо от племето на Лечителите ще се борят за мястото си в “Игри на волята”. По време на племенния съвет на Зелените тази вечер борецът събра всички негативни гласове на своите съплеменници. Така Дино получи възможност да избере противника си за предстоящата битка за спасение и се спря на Дечо.

За да бъдат определени останалите участници в елиминационните сблъсъци, Феномените и Лечителите се изправиха в непредвидима игра на доверие и баланс. Най-впечатляващо с предизвикателството се представиха приключенецът Мирослав и един от главните виновници за наказанието на Зелените - Дино, които донесоха на племето неприкосновеност.

Победата на обитателите на Изолатора изпрати техните противници от Резиденцията на среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, която ще определи и опонентите им в съревнованието за оцеляване.

Утре вечер Арената в Дивия север ще приеме четиримата застрашени воини за зрелищна елиминационна битка, след която някой ще се сбогува с надпреварата завинаги.

