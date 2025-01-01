Инфлуенсърката Полина Пелипенко се завръща в приключението “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След впечатляващото си представяне в Дивия север миналата година, Амазонката ще се включи в оспорвана кастинг битка, която може да ѝ осигури място в звездния сезон на предаването.

На пътя на Пелипенко ще застане достоен съперник. Маркетинг специалистката Симона Георгиева ще опита да сбъдне дългогодишната си мечта и да се класира директно за осмия сезон на екстремното риалити. Ще успее ли да изненада опитната си опонентка?

NOVA

В кастинг дуела участие ще вземе и колоритният борец Дино, който вчера извоюва ключова победа в елиминационния дуел срещу съплеменника си Дечо и двамата Феномени Николета и Кристиан. Той ще получи възможност да предположи кой ще бъде победителят в днешния сблъсък, а при успех Лечителите може да се сдобият с апетитна награда.

NOVA

Ще се присъедини ли Пелипенко към Раду и Гешев в звездните редици? И каква ще бъде съдбата на обитателите на Блатото? Ще научите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.