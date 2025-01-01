Повишаването на данък „дивидент“ в България ще има доказано вредни последици – това се казва в позиция на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. Тя идва, след като наскоро председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Сойнев аргументира предложението, за което по думите му има съгласие в Съвета за съвместно управление, с избягването на "злоупотреби и разнасяне на пликчета със заплати на служители".

Според Кирил Домусчиев обаче повишаването на данък „дивидент“ ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании, като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания.

Ето за какво още алармира председателя на работодателската организация:

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща:

1. Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането й. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни – когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума.

Данък „дивидент“ ще се увеличи от 5 на 10%

2. Чисто логически в реалния живот също е невярно. Приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят - така се плаща между 10% и 11% данъци и осигуровки, а не 10% + 5% данък печалба и дивидент. Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно.

3. Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева.

А всъщност самият Румен Овчаров го каза ясно вчера – БСП намали данъците с цел изсветляване на икономиката и доказано успя, а сега се опитва със същия аргумент да ги вдига!

Домусчиев: Раздуването на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП води страната към стагфлация

Повишаването на данък дивидент в България, обаче, ще има доказано следните вредни последици:

1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания.

Прекрасни нови компании като Ендуросат може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.

2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации.

Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.

3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме.

През 2009 година, средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа.

Кирил Домусчиев: КНСБ не се държат като синдикат, a като радикална политическа организация

Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200-300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.

4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък.

БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да й дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.

*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка.