„Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“. Това пише в пост във Facebook председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

„В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния - нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, посочва още той, като илюстрира казаното с анализ на Слави Ангелов.

„За последните 15 години населението на България е намаляло с 1,5 милиона души, но броят на държавните чиновници се е увеличил почти двойно – от 83 000 през 2010 г. до над 141 000 днес. „По 21 чиновници утежняват, вместо да облекчават живота на всеки 1000 българи“, сочат данните, докато в Германия те са 15, а в Гърция – 13, посочва Ангелов.

По думите му бюджетът на МВР е нараснал от 1 на 5 милиарда лева, но общественото доверие в полицията е рухнало от 53% на недоверие от близо 60%. В същото време „от 50 000 служители 5000 имат ТЕЛК, а 2000 не издържат физическия тест“. Съдебната система поглъща рекорден процент от БВП в ЕС, но страната остава на дъното по върховенство на правото. Висшият съдебен съвет, чийто членове скоро ще вземат „по 23 000 лв. месечно“, е „безсилен да смени дори главния прокурор“.

Докато депутатите „не могат да съберат кворум, но получават между 8000 и 12 000 лв.“, младите лекари и гражданите чакат справедливост и реформи. „Ние ги субсидираме с данъци, те ни съсипват живота и бизнеса. Ние събираме капачки за болни деца – те крадат по 54 милиона от лот на магистрала“, пише още той.