42-годишен мъж е открит мъртъв в апартамент във Варна, съобщиха на брифинг пред медиите от прокуратурата.

Определеният за тежък криминален случай е от 2 ноември.

Безжизненото тяло на мъжа е намерено в ж.к "Владиславово", като е установено, че се касае за убийство чрез задушаване, уточни окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

Започнато е досъдебно производство и на 3 ноември е установен и евентуалният извършител - 41-годишен мъж.

Двамата са се познавали, а водещата версия за престъплението е скандал помежду им. Повече подробности около това, обаче, не се съобщават.

"Приобщени са допълнително веществени доказателства, които са дали основания на наблюдаващия прокурор да пристъпи към привличането на 41-годишния мъж в качеството му на обвиняем. Той е задържан за 72 часа за довеждането му пред съда, с оглед вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", посочи Конов.

Има свидетели, които потвърждават установеното към момента, но очевидци няма.

Соченият за предполагаем убиец има 15 криминални регистрации за наркотици, грабежи и кражби. Последната му присъда е от 2008 г. и е изтърпял наказанието си през 2011 г. Жертвата не е криминално проявен, имал е бизнес за монтаж и демонтаж на климатици.