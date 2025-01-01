Ще поискаме прекратяване на разследването, което се води срещу общинския съветник Николай Стефанов, каза адвокатът му Диляна Агова, преди да се яви в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за предаването на материалите по обвинението. Считам, че към настоящия момент това е единственият възможен извод и за прокуратурата.

"Не се събраха доказателства, които да обосноват обвинението и за мен единствената възможност е да бъде прекратено настоящото дело", допълни още тя.

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов, са обвиняеми за поискан подкуп заедно с кмета Благомир Коцев. "Законът казва, че когато няма достатъчно доказателства, е редно производството да бъде прекратено. Към настоящия момент няма такива", допълни адвокат Агова.

БТА

На журналистически въпрос дали има вероятност предсрочно да бъде прекратен мандатът на общинския съветник от Варна Николай Стефанов, Агова отговори, че „към настоящия момент това не се е случило“.

„Днес, освен прекратяване на разследването, ще поискам прокуратурата да се произнесе по мярката му за неотклонение, която е „домашен арест“, каза тя. По думите на адвоката към настоящия момент тази мярка няма основание да бъде налагана. „Считам, че Николай Стефанов следва да бъде оставен без каквато и да било мярка за неотклонение, дори да не бъде прекратено производството“, заяви защитникът.

По-рано днес адвокат Ивайло Костов, който представлява другия общински съветник по делото от Варна Йордан Кателиев, каза пред журналисти, че също е поискал прекратяване на разследването срещу клиента си, тъй като по думите му Кателиев не е извършил престъпление.