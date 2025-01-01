Очаква се германската оръжейна компания "Райнметал" да започне днес изграждането на фабрика за боеприпаси в Литва, която ще заработи през втората половина на 2026 година. Германската компания ще притежава 51% от нея, а останалите 49% ще бъдат собственост на две литовски компании.

Вилнюс води преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект, съобщи днес съветник на литовския президент, цитиран от Ройтерс.

"Започнахме преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект", каза пред радио "Жиню радияс" Дейвидас Матулионис, съветник по националната сигурност на държавния глава на страната.