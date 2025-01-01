Представители на Министерство на здравеопазването, които събират данни, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт вероятно свързана с опиати (главно фентанил) в страната. През последните години те отчитаха десетина на година. За тревожната тенденция съобщава в своя публикация във Facebook Юлия Георгиева, управител на дневния център за хора с опиоидна зависимост „Розовата къща".

Тя изтъква, че е крайно време да се посочат категорично „огромните проблеми, с които страната ни се сблъсква по отношение на смъртните случаи на хора, които употребяват наркотици“.

„През последната година и половина само след хората, с които работим в Розовата къща в София, са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен. За целия период от 2021 до 2023 г. смъртните случаи на хората от къщата са били 13“, посочва Георгиева.

Само в София, само в рамките на дейността на „Розовата къща“ са починали около 70 човека за малко повече от година. Представителите на Министерството на здравеопазването, които събират данните, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт, вероятно свързана с опиати – главно Фентанил, в страната. През последните години те отчитаха десетина на година, пише още експертът по опиоидни зависимости.

Според Юлия Георгиева част от проблема, че в България продължава не се мисли за осигуряване на Налоксон-спрей за най-нуждаещите се хора, което по думите ѝ спасява живот в почти 100%, но изобщо не е регистрирано в България. В Бърза помощ пък ползвали само инжекционен Налоксон, като само те и спешните центрове разполагат с него. „Колко от хората със свръхдоза доживяват (задушавайки се) до пристигането на линейка можете да си представите и сами“, посочва Георгиева.

Тя изтъква и че в България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния напр.) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия.

„Огромната част от хората, с които ние работим, не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно. Трудно е дори да си представим реалния мащаб на бедствието, за което се мълчи“, алармира още експертът. Тя информира още за кръвнопреносими инфекции:

През 2024 г. проведохме изследване сред 480 човека, които употребяват наркотици в София.

От тези 480 човека, които изследвахме, 304 инжектират или са инжектирали наркотици, а останалите ги приемат по друг начин.

17,5% от всички тези хора в момента на проучването живееха на улицата.

29,6% са били без дом за повече от месец през живота си.

12,7% са позитивни за ХИВ антитела (17,1 сред инжекционно употребяващите и 5,11 сред неинжекционните)

63,5% са с антитела на ХепС (89,1 сред инжектиращите и 19,3 сред неинжекционните употребяващи н@ркотици)

25% са започнали да употребяват н@ркотици на или преди 15 годишна възраст. Останалите 75% са започнали употребата средно до 20,5 години.

22,1% никога до момента не са били тествани за ХИВ.

Юлия Георгиева изтъква, че на фона на това Стратегията за борба с наркотиците, която трябваше да стартира от началото на 2025 г., „от година виси неодобрена“ в Министерски съвет, а националната програма за борба с ХИВ и кръвнопреносими инфекции изтича в края на тази година, като не е известно докъде е стигнало обсъждането ѝ, но Георгиева посочва, че и двата стратегически документа традиционно неглижират работата с хората, които употребяват наркотици.

Управителката на дневния център за хора с опиоидна зависимост казва още, че „хора на високи нива в МЗ неофициално споделят мнението си, че „то това няма смисъл да се работи, те вече измряха…“

Георгиева пише още:

"В началото на годината инициирахме създаването на работна група в Парламента, с надеждата, че някой там ще прояви интерес относно добрите практики за справяне с тези проблеми. Работната група беше изродена в махленско обсъждане на райския газ и чиста проба неглижиране. Не бяха поканени никакви организации работещи пряко с хората, които употребяват н@ркотици. Дори представителите на звеното, което отговаря за това в НЦОЗА бяха поканени на последната среща на работната група (която малко извънредно състоя след като вече бяха обявили, че ще я закриват).

И не, нещата няма да се оправят с неглижиране от страна на държавата. Ще се оправят само след нарочни, целенасочени и добре координирани действия.

А дотогава мрежата и медиите ще се пълнят с димки за розови мечета, но и с гробна тишина за много смърти.

А аз, вместо да си върша работата, която е истински важна, се занимавам със строителство на къща, където част от тези хора да могат да получат помощ…"