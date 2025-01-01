Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 30-годишен мъж за умишлено убийство на 42-годишен негов колега, съобщиха от държавното обвинение. Двамата работели в кравеферма в Съединение.

На 1 април тази година двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол. Между тях възникнал конфликт, вследствие на който обвиняемият взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари на главата и тялото на колегата му.

По този начин му причинил контузно-разкъсни рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.

Мъжът паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ, а насилникът легнал да спи в стаята. На следващия ден сутринта той установил смъртта на колегата му и опитал да прикрие следите си, като покрил тялото с дрехи и замазал с боя петната от кръв.

По-късно тялото е открито от друг работник във фермата и е уведомена полицията. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.