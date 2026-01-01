42-годишна жена от село Добри дол, област Монтана, шофирала кола след употреба на алкохол, е била задържана в полицейския арест за срок до 24 часа. Това съобщиха от полицията.

На 24 юни, в 00.07 часа, в района на бензиностанцията в село Арчар, униформени спрели за проверка лек автомобил с видинска регистрация, управляван от 42-годишна жена, лична собственост.

Задържаха мъж с положителна проба за алкохол в село Арчар

При тестване с дрегер пробата на водача отчела показание 1,75 промила. Жената отказала да даде проба за изследване в МБАЛ „Света Петка“.

Превозното средство било иззето по надлежния ред с протокол за доброволно предаване. По случая е започнато разследване.