Германският национален железопътен оператор „Дойче бан“ съобщи, че на 23 юни късно вечерта влаковете в цялата страна са били спрени поради неизправност в комуникационната система.
Според местните медии операторът е спрял всички влакове на гарите в цялата страна поради смущения в работата на цифровата комуникационна система GSM-R, използвана за координиране на железопътните операции.
Железопътният оператор заяви, че неговите техници работят интензивно за разрешаване на проблема, но според съобщенията не е дал прогноза кога ще бъде възобновено обслужването, нито колко влака са били засегнати.
🇩🇪 - Germany's national railway operator Deutsche Bahn halted all trains across the country on the evening of Tuesday, June 23, after a nationwide failure of GSM-R, the digital radio system that lets dispatchers and train crews communicate in real time.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 24, 2026
With the system down,… pic.twitter.com/b8cg2WHAs2
По-късно „Дойче бан“ обяви възобновяването на движението след краткото прекъсване, предаде Анадолската агенция.
„Нашите ИТ-експерти работиха неуморно, за да разрешат проблема – и успяха. Прекъсването беше бързо отстранено и движението сега постепенно се възобновява“, се посочва в изявлението.
Прекъсването засегна и няколко линии на крайградската железопътна мрежа, обслужвани от „Дойче бан“, включително цялата система на берлинската S-Bahn.