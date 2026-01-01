Германският национален железопътен оператор „Дойче бан“ съобщи, че на 23 юни късно вечерта влаковете в цялата страна са били спрени поради неизправност в комуникационната система.

Според местните медии операторът е спрял всички влакове на гарите в цялата страна поради смущения в работата на цифровата комуникационна система GSM-R, използвана за координиране на железопътните операции.

Железопътният оператор заяви, че неговите техници работят интензивно за разрешаване на проблема, но според съобщенията не е дал прогноза кога ще бъде възобновено обслужването, нито колко влака са били засегнати.

По-късно „Дойче бан“ обяви възобновяването на движението след краткото прекъсване, предаде Анадолската агенция.

„Нашите ИТ-експерти работиха неуморно, за да разрешат проблема – и успяха. Прекъсването беше бързо отстранено и движението сега постепенно се възобновява“, се посочва в изявлението.

Прекъсването засегна и няколко линии на крайградската железопътна мрежа, обслужвани от „Дойче бан“, включително цялата система на берлинската S-Bahn.