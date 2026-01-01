Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за защита на конкуренцията и от Закона за електронните съобщения във връзка използването на трафични данни от Комисията за защита на конкуренцията. Делото е образувано през 2025 г. по искане на президента, докладчик е съдия Павлина Панова.

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии. Решението е прието единодушно, като е подписано със становище от съдия Соня Янкулова.

В разпоредбите – предмет на делото, е предвидено редът за достъп до трафични данни да се използва за целите на разследване и наказване на нарушенията по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Според Конституционния съд по този начин законодателят не се е ограничил в използването на трафичните данни само за преследването на тежки престъпления (каквото е ограничението на чл. 34, ал. 2 от Конституцията), а необосновано е разширил тази цел като е надхвърлил допустимите легитимни цели за съхраняване и достъп до трафични данни.

Тъй като тежестта на намесата в случая е значителна, като се имат предвид видът, обхватът и възможностите за използване на трафичните данни, не е конституционно допустимо да се разрешава такъв достъп, за да се разследват и наказват административни нарушения.

Според Конституционния съд ограниченият полезен ефект на въведената в законодателството мярка не оправдава нито нейния широк обхват, нито високия интензитет на засягане на основните права, до който тя води, предвид сериозното навлизане в неприкосновеността на личния живот на гражданите и в неприкосновеността на свободата и на тайната на тяхната кореспонденция.