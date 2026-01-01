Силни валежи и градушка удариха части от Северозападна България в следобедните часове. Във Видинска и Монтанска област няколко населени места се оказаха под вода.

Улиците са сериозно наводнени, а движението на автомобили е блокирано - в Лом за за кратко време са паднали близо 50 литра дъжд на квадратен метър. Бурята е съборила и дървета, които блокират пътища.

В Лом, област Монтана, е паднала и градушка. По думите на очевидци ледените късове са били с размерите на лешник.

От НИМХ е издадено предупреждение от първа степен за опасно време за утре в по-голямата част от страната. Жълт код за интензивни валежи е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Габрово, София-град, София-област, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Кюстендил и Перник. Предупреждението е за гръмотевични бури, локални интензивни краткотрайни валежи и градушки.

През нощта метеорологичните явления временно ще отслабнат, но утре отново ще се активизират. На много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Възможни са и градушки.

Ситуацията в Румъния

Силен порой нанесе и сериозни щети днес в съседна Румъния. В град Крайова се изля огромно количество валежи, което доведе до наводняване на множество улици, а десетки автомобили останаха блокирани във водните маси.

Екстремната метеорологична обстановка се разви на фона на издаденото предупреждение от Националната метеорологична администрация на Румъния за Червен код за опасно време. Предупреждението обхваща интензивни валежи, силна гръмотевична активност, градушки и мощни пориви на вятъра.