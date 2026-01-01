Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република, предаде Ройтерс.

Сенатът гласува с 50 срещу 48 гласа да приеме съвместната резолюция, която вече беше приета от Камарата на представителите в началото на този месец. Приемането на резолюцията отразява нарастващите опасения сред някои от републиканците на Тръмп относно непопулярния сред американските избиратели конфликт, започнал на 28 февруари.

Гласуването протече почти по партийни линии, като четирима републиканци се присъединиха към всички демократи, с изключение на един, в подкрепа на резолюцията. Двама републиканци не гласуваха. До неотдавна Тръмп можеше да разчита на пълната подкрепа на републиканците, които имат крехки мнозинства в двете камари на Конгреса на САЩ, отбелязва Ройтерс.

Резолюцията задължава Тръмп да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран, но вероятно ще остане само символичен ход.

Съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. мярката не трябва да бъде изпратена в Белия дом за подпис от Тръмп, както всички останали закони. Белият дом обаче настоява, че законодателният акт е неконституционен и следователно не е задължително да го изпълнява.

Юридически експерти казват, че това остава спорен правен въпрос, който вероятно ще бъде решен в съда.

„Изпълнителната власт вероятно ще го игнорира на конституционни основания и не е ясно кой би имал право да заведе дело за прилагането му“, казва Скот Андерсън, старши научен сътрудник в института „Брукингс“ и главен редактор на онлайн юридическото издание „Лоуфеър“.