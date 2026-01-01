Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейски държави от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран, като го направи преди днешната визита на генералния секретар на алианса Марк Рюте във Вашингтон, предаде ДПА.

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Тръмп отбеляза в Белия дом, че през годините САЩ са изразходвали огромни суми за отбраната на Европа, но основни съюзници не са застанали до Вашингтон, когато се е нуждаел от подкрепа в конфликта с Техеран.

Той спомена Великобритания, Германия и Италия, казвайки: "Когато ги помолихме да се присъединят, те не бяха до нас". Държавният глава на САЩ не навлезе в подробности относно поисканата помощ, уточнява ДПА.

Тръмп изтъкна, че САЩ "са харчили стотици милиони долара на година", за да защитят Европа от Русия, и заяви, че в бъдеще може да няма такова желание да помага на съюзниците, ако те не оказват "поне малко подкрепа".

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Официални американски представители периодично критикуват съюзниците в НАТО за "недостатъчна подкрепа" във войната на САЩ с Иран", акцентира ДПА. Очаква се Рюте да остане във Вашингтон от днес до четвъртък. В неговата програма е залегнала среща с Тръмп в Белия дом.

Американският президент се очаква на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 7 и 8 юли.