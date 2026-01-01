/ iStock/Getty Images

Членовете на иранската делегация на преговорите със САЩ в Швейцария отказаха да участват в съвместна снимка и церемония по ръкостискане с американците преди срещата, съобщи информационната агенция Тасним. 

Според агенцията, организаторите на преговорите и американската делегация са планирали да проведат церемония по ръкостискане преди началото на четиристранната среща, но иранската делегация отказа участие. 

По-рано катарското Министерство на външните работи обяви началото на преговорите и първата среща на комисия на високо ниво с представители на САЩ, Иран и Пакистан в Швейцария. Говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджид бин Мохамед ал-Ансари заяви, че страните са сформирали специализирани технически групи за договаряне на окончателното споразумение. Освен това са създадени мониторингови групи за наблюдение на прилагането на разпоредбите на меморандума. 

По темата

БГНЕС
Последвайте ни

Свят