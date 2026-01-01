Членовете на иранската делегация на преговорите със САЩ в Швейцария отказаха да участват в съвместна снимка и церемония по ръкостискане с американците преди срещата, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията, организаторите на преговорите и американската делегация са планирали да проведат церемония по ръкостискане преди началото на четиристранната среща, но иранската делегация отказа участие.

По-рано катарското Министерство на външните работи обяви началото на преговорите и първата среща на комисия на високо ниво с представители на САЩ, Иран и Пакистан в Швейцария. Говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджид бин Мохамед ал-Ансари заяви, че страните са сформирали специализирани технически групи за договаряне на окончателното споразумение. Освен това са създадени мониторингови групи за наблюдение на прилагането на разпоредбите на меморандума.