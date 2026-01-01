Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите между делегации на неговата страна и на Иран са повратна точка и на тях двете страни биха могли да решат да започнат на чисто или да се върнат към стария начин, предаде Асошиейтед прес.

Ванс каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за „ново начало“, за да се трансформират отношенията между САЩ и Иран, и че техническите преговори, които започнаха в Швейцария, ще позволят на двете страни да седнат заедно и да работят за решаване на проблемите, допълва Ройтерс.

Ванс определи днешната среща между делегации на Иран и САЩ, провеждана в швейцарския курорт Бюргенщок с посредничеството на Катар и на Пакистан, като „историческа“, отбелязва Франс прес.

Преди началото на преговорите в четиристранен формат Ванс първо се срещна за разговори с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и пакистанския главнокомандващ, генерал-фелдмаршал Асим Мунир, който е ключов посредник между Вашингтон и Техеран по време на целия конфликт, отбелязва Асошиейтед прес.

Шариф се срещна отделно с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който ръководи делегацията на Техеран, и с външния министър Абас Арагчи.

Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), се срещна със швейцарския външен министър Игнацио Касис в кулоарите на събитието. Агенцията наблюдаваше иранското ядреното споразумение от 2015 г., договорено между САЩ и Иран по времето на администрация на президента Барак Обама. Тръмп изтегли САЩ от споразумението през 2018 г.

Основният фокус на Иран по време на преговорите ще бъде продължаващата война между Израел и Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пред държавната новинарска агенция на Иран.

Иран настоява изпълнението на сделката да започне с частта, която изисква прекратяване на всички войни, включително между Израел и „Хизбула“ в Ливан. Багаи каза, че САЩ „не са могли или не са искали“ да накарат Израел да спазва примирието.

Американският екип в преговорите се ръководи от вицепрезидента Джей Ди Ванс и включва Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които са емисари на Тръмп. Делегацията на Иран включва председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

В навечерието на преговорите Техеран обяви, че отново е затворил Ормузкия проток заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан. Междинното споразумение между САЩ и Иран има за цел да спре бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и да предвиди размразяване на милиарди долари ирански активи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи американски такси в протока, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение с Иран. Междинното споразумение предвижда безплатно преминаване за 60 дни през водния път, който е жизненоважен за световните доставки на петрол.