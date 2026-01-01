Посредниците са постигнали „значителен напредък“ в мирните преговори между САЩ и Иран, проведени в Швейцария, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
Разговорите на високо равнище, насочени към трайно прекратяване на конфликта между двете държави, приключиха в ранните часове на понеделник. Очаква се през останалата част от седмицата да продължат експертни срещи на по-ниско ниво. Междувременно Вашингтон и Техеран са се договорили да създадат "група за управление на конфликти", която да подпомогне овладяването на напрежението в Ливан.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İsviçre’de devam eden görüşmelere ilişkin açıklamasında "İlk gerçek sınav: Lübnan çatışmasızlık mekanizması" dedihttps://t.co/kgVHSHs3Rp— Mezopotamya Ajansı (@mezopotamyatrk2) June 22, 2026
Напредъкът в преговорите идва въпреки временното оттегляне на иранската делегация, след като президентът Доналд Тръмп отправи остри заплахи към Техеран само часове след пристигането на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Швейцария.
Иран и САЩ създават „кризисна координационна група“
В публикация в социалната мрежа X Арагчи обяви, че е стартиран „мащабен план за възстановяване и развитие на Иран“. По думите му санкциите върху иранския петрол са отменени, а част от замразените активи на страната са били освободени.
🔴 EN DIRECT— BFM (@BFMTV) June 22, 2026
Guerre au Moyen-Orient: le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, salue des "progrès majeurs" après une première journée de pourparlers en Suissehttps://t.co/MQRezX7947 pic.twitter.com/TFeT7RUxEp
В съвместно изявление посредниците от Пакистан и Катар посочиха, че създаваният механизъм ще включва и ливанското правителство и ще има за цел да гарантира спазването на прекратяването на военните действия в Ливан.
Според тях САЩ и Иран са договорили и създаването на пряка комуникационна линия за управление на ситуацията в Ормузкия проток с цел предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби по време на примирието.
Остава неясно обаче дали тези мерки ще бъдат достатъчни за прекратяване на сблъсъците между подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ и Израел. Израелските власти настояват, че трябва да запазят свободата си на действие срещу бойци, които извършват атаки в Северен Израел.
Преговорите поставиха началото на 60-дневен дипломатически процес, чиято цел е постигането на трайно споразумение между Вашингтон и Техеран. Един от основните спорни въпроси обаче остава ситуацията в Ливан.
Iranian Foreign Minister #Araghchi says some of Iran’s frozen assets have been released following the first round of #Iran-#US talks. He also reported easing restrictions on oil and petrochemical exports and the launch of a development plan. #Iran #Diplomacy #USTalks pic.twitter.com/09bqZNnHcf— خبرنگار آزاد (@Af_Journalist) June 22, 2026
Междувременно Иран заяви, че отново е затворил Ормузкия проток през уикенда – стратегически морски маршрут, жизненоважен за световните енергийни доставки. От САЩ обаче твърдят, че корабоплаването през пролива продължава без прекъсване.
Пакистан, Катар и Иран потвърдиха приключването на първия кръг от преговорите на високо равнище. От Белия дом засега не са коментирали официално резултатите от срещата.