Посредниците са постигнали „значителен напредък“ в мирните преговори между САЩ и Иран, проведени в Швейцария, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Разговорите на високо равнище, насочени към трайно прекратяване на конфликта между двете държави, приключиха в ранните часове на понеделник. Очаква се през останалата част от седмицата да продължат експертни срещи на по-ниско ниво. Междувременно Вашингтон и Техеран са се договорили да създадат "група за управление на конфликти", която да подпомогне овладяването на напрежението в Ливан.

Напредъкът в преговорите идва въпреки временното оттегляне на иранската делегация, след като президентът Доналд Тръмп отправи остри заплахи към Техеран само часове след пристигането на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Швейцария.

Иран и САЩ създават „кризисна координационна група“

В публикация в социалната мрежа X Арагчи обяви, че е стартиран „мащабен план за възстановяване и развитие на Иран“. По думите му санкциите върху иранския петрол са отменени, а част от замразените активи на страната са били освободени.

В съвместно изявление посредниците от Пакистан и Катар посочиха, че създаваният механизъм ще включва и ливанското правителство и ще има за цел да гарантира спазването на прекратяването на военните действия в Ливан.

Според тях САЩ и Иран са договорили и създаването на пряка комуникационна линия за управление на ситуацията в Ормузкия проток с цел предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби по време на примирието.

Остава неясно обаче дали тези мерки ще бъдат достатъчни за прекратяване на сблъсъците между подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ и Израел. Израелските власти настояват, че трябва да запазят свободата си на действие срещу бойци, които извършват атаки в Северен Израел.

Преговорите поставиха началото на 60-дневен дипломатически процес, чиято цел е постигането на трайно споразумение между Вашингтон и Техеран. Един от основните спорни въпроси обаче остава ситуацията в Ливан.

Междувременно Иран заяви, че отново е затворил Ормузкия проток през уикенда – стратегически морски маршрут, жизненоважен за световните енергийни доставки. От САЩ обаче твърдят, че корабоплаването през пролива продължава без прекъсване.

Пакистан, Катар и Иран потвърдиха приключването на първия кръг от преговорите на високо равнище. От Белия дом засега не са коментирали официално резултатите от срещата.