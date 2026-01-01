Фючърсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат в първата за седмицата азиатска търговия след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария, предаде Ройтерс.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Иран е успял да си осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари.

Фючърсите на сорта Брент намаляха с 1,19 долара или 1,48 на сто до 79,38 долара за барел към 07:16 часа българско време. В началото на сесията Брент поскъпна до 82,30 долара за барел на фона на отправени заплахи от американския президент Доналд Тръмп за подновяване на военните действия срещу Иран, както и обявяването от иранска страна ново затваряне на Ормузкия проток.

Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през юли наддадоха леко – с 13 цена до 76,73 долара за барел. По-търгуваните августовски фючърси спаднаха с 21 цента до 75,64 долара за барел.

„Спадът се дължи предимно на подобряващите се перспективи за дипломатически пробив между САЩ и Иран... което възроди надеждите, че санкциите срещу Иран в крайна сметка биха могли да бъдат облекчени“, заяви Суганда Сачдева, основател на изследователската фирма „Ес Ес уелтстрийт“ (SS WealthStreet).

Високопоставени представители на САЩ и Иран приключиха първия си кръг от преговори в Швейцария в понеделник, съобщиха посредниците Катар и Пакистан.

Преговорите започнаха вчера съгласно условията на меморандум за разбирателство, постигнат миналата седмица, за удължаване на примирието с поне още 60 дни.