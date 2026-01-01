Рано сутринта на 24 юни камбанен звън в православните храмове в цялата страна ще възвести един от най-светлите и тържествени празници в християнския календар – Рождеството на свети Йоан Кръстител и Предтеча Господен.

Това е един от малкото случаи, в които Православната църква празнува рождението, а не смъртта на светец, което подчертава изключителното значение на св. Йоан като предвестник на идването на Спасителя Исус Христос.

Свети Йоан се ражда в семейството на юдейския свещеник Захарий и съпругата му Елисавета, които в продължение на десетилетия страдат от безплодие. Когато вече са в напреднала възраст и са изгубили надежда, архангел Гавриил се явява на Захарий в храма с вестта, че ще им се роди син, който „ще бъде велик пред Господа“. Поради първоначалното си неверие, Захарий онемява и проговаря едва след раждането на детето, когато върху дъсчица написва името му – Йоан, което означава „Благодат Божия“.

В храмовете из страната се отслужват тържествени литургии, а вярващите се молят за здраве, духовно очищение и мир.

Свети Йоан Кръстител е гласът на викащия в пустинята, който ни призовава към покаяние и изправяне на пътищата ни. Неговото раждане носи надежда и ни напомня, че за Бога няма нищо невъзможно.