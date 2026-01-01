Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия и се задържаха близо до най-ниските си нива от началото на март на фона на признаци за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след постигнатия напредък в преговорите между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха със 78 цента, или 0,73 на сто, до 76,52 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу със 74 цента, или 0,54 на сто, до 72,67 долара за барел.

И двата основни сорта приключиха вчерашната сесия със спад от около 1 на сто, достигайки най-ниските си равнища от началото на март.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) нарастващият брой преминавания на кораби през Ормузкия проток подкрепя очакванията за нормализиране на доставките от региона, макар че трафикът все още остава под нивата отпреди конфликта.

Допълнителен натиск върху цените оказват решението на Вашингтон да предостави на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите след първоначалните мирни преговори, както и отслабването на военните действия в Ливан.

„Надеждите за намаляване на напрежението между САЩ и Иран и за възстановяване на потоците от петрол през Ормузкия проток продължават да оказват натиск върху пазара“, коментира Томомичи Акута от „Мицубиши Ю Еф Джей Рисърч енд Кънсълтинг“ (Mitsubishi UFJ Research and Consulting).

По думите му по-нататъшен напредък в ядрените преговори може да върне цените на петрола до нивата отпреди избухването на конфликта.

Въпреки това несигурността около трайността на договореностите остава висока. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато Техеран отрече да е поемал подобен ангажимент.

Междувременно данни за проследяване на корабния трафик показват, че три супертанкера, блокирани досега в района, са преминали през Ормузкия проток във вторник. По информация на Международната морска организация се подготвя план за извеждане на стотици кораби и около 11 000 моряци, които все още се намират в Персийския залив.

На този фон Американският петролен институт (API) отчете спад на запасите от суров петрол в САЩ със 765 000 барела през седмицата до 19 юни. Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха средно понижение от около 4,5 милиона барела.